Corinthians adia em um mês prazo para decidir se acata plano de recuperação

Do UOL, em São Paulo

Corinthians e Alvarez & Marsal aditaram recentemente o contrato de consultoria que assinaram. O aditamento prorrogou em mais 30 dias o prazo para um dos lados rescindir o compromisso sem o pagamento de multa. A empresa é representada no Parque São Jorge por Fred Luz, CEO do Alvinegro. Na prática, o clube tem esse prazo para definir se aceita o plano de gestão e recuperação financeira proposto pela consultoria.

A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo corintiano havia recomendado à diretoria romper o acordo até noventa dias após a assinatura. Isso porque o contrato estabelece que durante os três primeiros meses de vigência as partes podem rescindir o compromisso sem penalidade. Pelos cálculos de membros da comissão, o período se encerraria na última terça (23).

No próximos 30 dias, a Alvarez & Marsal espera que o clube defina se irá colocar em prática o plano sugerido por ela para a reestruturação da agremiação. Em caso de negativa, é possível que ao menos uma dos parceiros opte pela rescisão.

A reportagem apurou que durante o novo prazo a diretoria planeja discutir as metas que a empresa deve atingir para receber uma parte de sua remuneração. Porém, o trato prevê que essa definição ocorra em sessenta dias da assinatura, período que já teria vencido.

O acordo tem validade até 31 de dezembro de 2026. A Comissão de Justiça do Conselho sugeriu a rescisão por entender que o trato tem cláusulas ruins para o clube. Outra queixa é em relação a um suposto conflito de interesses pelo fato de a Alvarez & Marsal ter prestado assessoria para o grupo que criou a LFU (Liga Forte União). O Corinthians se alinhou com a LFU na venda de direitos de transmissão do Brasileirão. A empresa e o clube descartam a existência de conflito.

Procurado, o clube informou que nçao se manifestaria.