Com trabalho tático, Grêmio treina pela penúltima vez antes de encarar o Atlético-GO

O Grêmio realizou nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, seu penúltimo treino antes do duelo contra o Atlético-GO, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h30 (de Brasília).

As atividades começaram com aquecimento seguido de trabalho físico de força e agilidade, com exercícios de arranque, salto e levantamento de peso. Posteriormente, o técnico Renato Gáucho comandou treino de ataque contra defesa, quando dividiu o grupo em setores. Os jogadores deveriam trocar passes até a bola ser cruzada para finalizarem as jogadas.

Depois, Renato dividiu o grupo em dois. O treinador realizou um trabalho tático com a equipe que irá a campo contra o Atlético-GO, enquanto os demais atletas fizeram um exercício de espaço reduzido, trabalhando posicionamento, saída de pressão e tomadas de decisões rápidas. Viery, Tiago, Igor e Alysson, jogadores da base, participaram das atividades.

Para o duelo contra o Atlético-GO, Renato Gaúcho não pode contar Dodi e Diego Costa, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Internacional, no último sábado, e terão de cumprir suspensão automática.

No entanto, o técnico do Tricolor Gaúcho volta a ter à disposição o lateral esquerdo Reinaldo, suspenso contra o Internacional.

O elenco gremista encerra a preparação para o confronto nesta sexta-feira, às 10h, novamente no CT Luiz Carvalho.

O Grêmio venceu apenas um dos últimos cinco jogos e acumula duas derrotas seguidas. O Tricolor Gaúcho ocupa a 13ª colocação, com 35 pontos somados, três a mais que o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento do Brasileiro.