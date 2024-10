Brasil será país com mais times no Mundial caso Galo x Bota decida Liberta

O Brasil será o país com mais representantes no Mundial de Clubes de 2025 caso Atlético-MG e Botafogo façam a final da Copa Libertadores 2024.

O que aconteceu

Falta apenas um time para ser confirmado no Mundial de Clubes da Fifa. Os outros 31 clubes da competição já são conhecidos, incluindo os brasileiros Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

A última vaga no Mundial de Clubes de 2025 depende da Copa Libertadores. Atlético-MG, Botafogo ou Peñarol podem garantir presença no torneio em caso de título. Caso o River Plate seja o campeão, o Olimpia, do Paraguai, ficará com o último posto pelo ranking da Conmebol, uma vez que a equipe argentina já está assegurada no torneio.

O Brasil caminha para ter quatro representantes no torneio, uma vez que Atlético-MG e Botafogo ficaram mais perto da grande decisão com as vitórias sobre River Plate (3 a 0) e Peñarol (5 a 0) nas semifinais, respectivamente.

O México seria o segundo país com mais representantes: três no total, sendo Pachuca, León e Monterrey os times.

O mais recente classificado para o Mundial foi o Inter Miami, de Lionel Messi. A decisão da Fifa, aliás, não agradou parte da imprensa americana, sendo que o site The Athletic a classificou como 'ridícula'.

O Mundial de Clubes de 2025 será disputado entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Ao todo, serão usados 12 estádios para receber as 63 partidas, sendo que a decisão será realizada no MetLife Stadium, em Nova York Nova Jersey.

Os 31 participantes confirmados no Mundial até agora

1 - Boca Juniors (Argentina) - via ranking da CONMEBOL

2 - River Plate (Argentina) - via ranking da CONMEBOL

3 - Fluminense (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2023

4 - Palmeiras (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2021

5 - Flamengo (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2022

6 - Auckland City (Nova Zelândia) - via ranking da OFC

7 - Pachuca (México) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

8 - León (México) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

9 - Inter Miami (EUA) - vencedor da Supporter's Shield 2024

10 - Seattle Sounders (EUA) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022

11 - Monterrey (México) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

12 - FC Salzburg (Áustria) - via ranking da UEFA

13 - Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da UEFA

14 - Juventus (Itália) - via ranking da UEFA

15 - Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da UEFA

16 - Benfica (Portugal) - via ranking da UEFA

17 - Porto (Portugal) - via ranking da UEFA

18 - Paris Saint-Germain (França) - via ranking da UEFA

19 - Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da UEFA

20 - Internazionale de Milão (Itália) - via ranking da UEFA

21 - Manchester City (Inglaterra) - vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23

22 - Real Madrid (Espanha) - vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22

23 - Chelsea (Inglaterra) - vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21

24 - Ulsan (Coreia do Sul) - via ranking da AFC

25 - Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024

26 - Urawa Red Diamonds (Japão) - vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022

27 - Al-Hilal (Arábia Saudita) - vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021

28 - Mamelodi Sundowns (África do Sul) - via ranking da CAF

29 - ES Tunis Esperance (Tunísia) - finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF

30 - Wydad (Marrocos) - vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

31 - Al Ahly (Egito) - vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23

Representantes por país (até aqui)