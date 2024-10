Os 34 minutos de show: dissecamos os cinco gols de um frenético Botafogo

Do UOL, em São Paulo e no Rio

O Botafogo reservou o show no Nilton Santos sobre o Peñarol, em jogo da ida da semifinal da Libertadores, para o final: depois do 1° tempo tenso que acabou 0 a 0, a equipe de Artur Jorge voltou dos vestiários de maneira frenética e marcou seus cinco gols (de maneiras diferentes) em apenas 34 minutos.

Os detalhes do show

O primeiro gol saiu com entrosamento e um toque mágico de Luiz Henrique aos cinco minutos: o ponta, que já havia se destacado no fim da etapa inicial, recebeu de Marlon Freitas na ponta direita e esperou meticulosamente o momento certo para dar um lindo passe para Savarino, que havia se infiltrado em diagonal, deslocar Aguerre.

No 1° tempo, o time estava muito bem, só que o Peñarol soube defender bem o seu gol. Foi difícil passar por eles no 1° tempo porque eles estavam com uma linha de seis atrás. Nos últimos cinco minutos, a gente estava bem, mas a bola não estava entrando. Fomos para o intervalo tranquilos, esperamos o que o mister [Artur Jorge] tinha para falar. Ele falou para ter um pouco de paciência e tranquilidade, trocando mais a bola rápida de um lado para o outro e fazer o time deles cansar. Voltamos com mais vontade de fazer gol Luiz Henrique, à TV Globo

A segunda bola na rede veio quatro minutos depois, desta vez a partir de uma bola parada: Savarino cobrou escanteio para Igor Jesus escorar para o meio e Alexander Barboza, na base da raça, ganhar na dividida de Rodríguez antes de marcar pela primeira vez com a camisa carioca.

Barboza e Luiz Henrique comemoram gol em Botafogo x Peñarol, jogo da Libertadores Imagem: Daniel RAMALHO / AFP

O 3 a 0 foi construído com o DNA da equipe de Artur Jorge: a rapidez na construção ofensiva. Foram dez segundos desde o drible de Igor Jesus, ainda no campo de defesa, até o chute de Savarino, já dentro da área — a bola passou por Luiz Henrique e Vitinho até cair nos pés do venezuelano, já na casa dos 13 minutos.

Luiz Henrique comemora gol em Botafogo x Peñarol Imagem: Ruano Carneiro/Getty Images

A vitória virou goleada aos 25 minutos com uma lambança de Gastón Ramírez, que tropeçou sozinho e cedeu um contra-ataque mortal: Igor Jesus recebeu passe curto de Savarino, mas conseguiu dar um toque providencial para Luiz Henrique, de cavadinha, enlouquecer o Nilton Santos com um golaço.

A cereja foi colocada no bolo com o faro de artilheiro de Igor Jesus. O atacante aproveitou rebote de Aguerre e, nas costas da defesa, deu um caprichoso toque de cabeça para encobrir o goleiro e, 34 minutos depois do lance que abriu o placar, encerrar a noite com chave de ouro no Nilton Santos.