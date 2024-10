Atlético-MG decidirá o título da Copa do Brasil contra o Flamengo em casa

Nesta quinta-feira, a CBF definiu os mandos de campos das finais da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O Atlético-MG decidirá o título contra o Flamengo como mandante.

Para chegar à final, o Galo despachou Sport, CRB, São Paulo e Vasco. A equipe mineira busca repetir o desempenho das edições de 2014 e 2021 para alcançar o tricampeonato.

Já o Flamengo teve que passar por Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians. Em sua terceira decisão seguida, o Rubro-Negro mira igualar o Grêmio, com cinco taças, e encostar no Cruzeiro, maior campeão, com seis.

As finais estão programadas para acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. O primeiro jogo vai acontecer no Maracanã e o segundo na Arena MRV.