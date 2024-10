De capitão a técnico, Artur Jorge encarou Jardel antes de liderar Botafogo

Artur Jorge está perto de levar o Botafogo à primeira final de Libertadores na história. Com experiência como zagueiro e técnico, o português já enfrentou o artilheiro Jardel como atleta e hoje lidera o Glorioso.

O ex-zagueiro começou a carreira nas categorias de base do Braga, de Portugal. Artur fez a carreira de jogador profissional por cerca de 15 anos, pendurando as chuteiras como defensor pelo Penafiel, equipe que havia subido à primeira divisão na época. O xerife teve pouquíssimo tempo de jogo pelo clube e logo partiu para a carreira de treinador.

Em 1998, disputou como capitão do Braga a Taça de Portugal, contra o Porto, que contava com o brasileiro Jardel. Artur Jorge cometeu um possível pênalti no artilheiro ainda no começo do confronto, mas o lance não foi marcado pela arbitragem. O ex-zagueiro ficou sem o título, após a derrota do Braga por 3 a 1, com quatro gols brasileiros no jogo (Aloísio, Jardel e Artur fizeram pelo Porto, e Silvio marcou o do Braga).

Como treinador, Artur começou no Famalicão e soma inúmeras passagens pelo Braga. Foi pelos Guerreiros do Minho onde desenvolveu seu estilo de jogo com mais de 100 partidas comandadas, entre técnico das categorias de base, interino e comandando a equipe profissional. O único título do professor foi a Taça da Liga de Portugal da última temporada, quando o Braga venceu o Estoril nas penalidades.

O objetivo é a Libertadores inédita: o Botafogo goleou o Peñarol no jogo de ida da semifinal da Libertadores, na vitória por 5 a 0 no estádio Nilton Santos, e encaminhou sua ida à primeira final do torneio na história. Segundo o Sofascore, o técnico português soma 44 jogos pela equipe carioca, com 26 vitórias, 11 empates e sete derrotas.