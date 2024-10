Artur Jorge exalta atuação do Botafogo em goleada diante do Peñarol pela Libertadores

O Botafogo goleou o Peñarol-URU, nesta quarta-feira, por 5 a 0, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, no Estádio Nilton Santos. Depois do jogo, o treinador Artur Jorge exaltou o desempenho da equipe, principalmente no segundo tempo, quando saíram os gols.

"Em primeiro lugar, agradecer e nos dar parabéns. Estamos no meio do percurso para esta final. A primeira etapa foi muito amarrada para as duas equipes. Não tivemos nenhum erro, mas faltou fazer o suficiente para chegar no gol. Para nós, quanto mais vivo o jogo tivesse, melhor. Na segunda etapa, conseguimos libertar os nossos jogadores da segunda linha de ataque e fazer os gols que eram necessários", disse Artur Jorge.

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS! ?? ABSOLUTO NO NILTON SANTOS, FOGÃO VENCE O PEÑAROL POR 5 A 0 PELA SEMIFINAL DA CONMEBOL LIBERTADORES! BARBOZA, LUIZ HENRIQUE, IGOR JESUS E SAVARINO (2) MARCARAM NA GOLEADA! UM VERDADEIRO SHOW ALVINEGRO! ?? #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/VemlY01rX2 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 24, 2024

Com o resultado conquistado no primeiro jogo, o Botafogo pode até perder por quatro gols de diferença na partida de volta para garantir vaga na final da Copa Libertadores pela primeira vez em sua história. O segundo jogo acontece na próxima quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu.

"Fizemos um bom jogo nos 90 minutos, ótimo resultado. Vantagem confortável, mas não é de bom senso pensar que já está resolvido. A vantagem dá conforto, mas os 90 minutos vão exigir muito. O que tiramos do jogo é mérito nosso. Fomos capazes de ajustar o que precisava. Alguns posicionamentos, dinâmicas e a equipe deu uma resposta muito consistente. Não só os que começaram, mas também os que entraram. Foi um resultado e um jogo bem feito para continuarmos até a meta final, que é a decisão da Libertadores", projetou o treinador.

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 19 horas, quando visita o RB Bragantino, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. Líder, o Glorioso tem 61 pontos conquistados, enquanto a equipe de Bragança Paulista ocupa a 14ª posição, com 34 tentos.