Apresentador perde aposta e tira barba ao vivo após Corinthians x Flamengo

O apresentador corintiano Jonathan Tomaz, conhecido como Cross, perdeu uma aposta para Davy Jones, seu colega flamenguista de Flow Sport Club, e teve que pagar uma promessa ao vivo.

O que aconteceu

Cross e Davy Jones fizeram um desafio envolvendo os clubes e a Dr. Jones, marca de cuidados masculinos do Grupo Boticário.

A aposta era simples: o torcedor do time que avançasse na Copa do Brasil assistiria ao outro ter a barba retirada ao vivo no podcast — com direito a uso de capa nas cores do adversário.

O Flamengo segurou o 0 a 0, eliminou o rival pela vantagem do jogo de ida e passou à final do torneio, fazendo a alegria de Davy Jones.

Cross pagou a aposta depois do duelo do último fim de semana. Ele vestiu uma capa rubro-negra personalizada e tirou a barba usando The Razor 6, um dos produtos de destaque da marca.

Davy Jones gostou do trabalho feito no colega e também tirou a barba usando um aparelho da Dr. Jones durante o Flow Sport Club.

Assista ao momento