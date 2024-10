Conmebol inicia venda de pacotes para final da Libertadores; veja detalhes

A Conmebol, por meio de sua agência oficial, iniciou a comercialização de pacotes exclusivos para a final da Libertadores, que será realizada na Argentina no fim de novembro.

As vendas começaram às 14h (de Brasília) desta quinta-feira (24) nas plataformas da Absolut Sport, parceira oficial da entidade que é a responsável pela organização.

Os planos incluem acomodação, ingresso, transporte, seguro viagem e assistência. Os pacotes englobam todo o final de semana da decisão, que ocorre no dia 30 de novembro (sábado), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Os interessados podem escolher diferentes hotéis de 3 a 5 estrelas — todos com café da manhã incluso. Há também planos com opções adicionais, como diárias extras nos estabelecimentos parceiros.

Os preços individuais partem de US$ 1,2 mil (R$ 6,8 mil), já com os ingressos, e podem ser parcelados em até oito vezes.

Atlético-MG e Botafogo estão com um pé na decisão. As equipes brasileiras venceram River Plate e Peñarol, respectivamente, com placares elásticos nos jogos de ida da semifinal — os mineiros cravaram 3 a 0, enquanto os cariocas golearam os uruguaios por 5 a 0.

Trabalhando em conjunto com a Absolut Sport, temos certeza de que o torcedor terá uma experiência 360° para aproveitar a final da Conmebol Libertadores. Trata-se de uma quantidade limitada de ingressos, que antecipa a demanda desse torcedor e lhe garante uma viagem tranquila e segura Juan Emilio Roa, diretor comercial e de marketing da Conmebol