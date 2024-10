Vissel Kobe e Shanghai Shenhua vencem e fecham terceira rodada da Champions da Ásia

Ocorreu na manhã desta quarta-feira os últimos dois jogos da terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Enquanto o Vissel Kobe, do Japão, venceu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 2 a 0 fora de casa, o Shanghai Shenhua, da China, ganhou do Kawasaki Frontale, do Japão, também por 2 a 0, mas em casa.

O atacante japonês Taisei Miyashiro marcou os dois gols que garantiram a vitória do Vissel Kobe. Já os gols da outra partida foram feitos pelo meio-campista chinês Wang Haijian e pelo atacante brasileiro André Luis, que tem passagens por Figueirense e Ypiranga, além das categorias de base do Botafogo.

A Liga dos Campeões da Ásia conta com 24 equipes, que foram divididas em dois grupos de 12 participantes, separados em Leste e Oeste do continente. Os quatro times que jogaram nesta quarta-feira estão no Grupo A.

Com o resultado, o Vissel Kobe assumiu a vice-liderança, com sete pontos. O Shanghai Shenhua é o quarto, com seis pontos, o Kawasaki Frontale é o 10º, com três, e o Ulsan Hyundai é o último, sem nenhum ponto conquistado.

O Grupo B conta com times com grande poder financeiro e grandes estrelas, como o Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ittihad. A quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia está marcada para iniciar na semana do dia 4 de novembro.