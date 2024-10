Vasco x Cuiabá: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Eliminado da Copa do Brasil no último sábado, o Vasco tem, a partir de agora, todas as suas atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso desta reta final da temporada será na noite desta quinta-feira, contra o Cuiabá, em jogo atrasado da 19ª rodada do torneio. O duelo será em São Januário e a bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir: o duelo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Embora distantes na tabela de classificação, o confronto é importante para as duas equipes, que não atravessam boa fase na competição. O Vasco não vence desde o dia 1º de setembro e acumula duas derrotas e três empates nos últimos cinco jogos. Além disso, vem de um revés por 3 a 0 diante do São Paulo, na última rodada. Com 37 pontos e na 10ª posição, o Cruzmaltino quer a vitória em casa para abrir distância dos perseguidores. Fluminense (36), Criciúma (36) e Grêmio (35) estão na cola em busca de uma vaga na Sul-Americana.

Para o Cuiabá, a situação é mais complicada. Após um bom início no Brasileirão, o Dourado está na zona de rebaixamento com apenas 27 pontos, na 19ª posição. Para se livrar da degola, a equipe precisa encarar cada jogo como uma decisão. Um triunfo nesta quinta deixará o time a apenas dois pontos do Vitória, primeiro fora do Z4.

Sem problemas para escalar o time, o técnico Rafael Paiva só tem uma dúvida no ataque, entre Puma Rodríguez e Rayan. As novidades devem aparecer no banco de reservas, com as voltas do volante Souza, que cumpriu suspensão por cartão vermelho, e do meia Jair, recuperado de uma cirurgia no joelho que o afastou dos gramados por mais de oito meses.

Do outro lado, o técnico Bernardo Franco ganhou os reforços de Lucas Fernandes e Matheus Alexandre, que voltam ao time após cumprirem suspensão pelo terceiro amarelo. O Cuiabá buscará em São Januário a primeira vitória sobre o Vasco em sua história, já que em quatro oportunidades perdeu e empatou duas vezes.

FICHA TÉCNICA



VASCO X CUIABÁ

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 24 de outubro de 2024



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Puma Rodríguez (Rayan), Emerson Rodríguez e Vegetti.



Técnico: Rafael Paiva.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Pitta.



Técnico: Bernardo Franco.