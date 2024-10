Varela e Flamengo se pronunciam após lateral aparecer em confusão de torcedores do Peñarol no Rio

Na tarde desta quarta-feira, torcedores do Peñarol-URU, que estão no Rio de Janeiro por conta do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Botafogo, causaram uma confusão na Praia do Recreio, na zona Oeste do estado. Lateral direito do Flamengo, o uruguaio Guillermo Varela foi flagrado em meio ao caos causado pela torcida.

As imagens de Varela na confusão iniciada pelos torcedores da equipe uruguaia circularam nas redes sociais e viralizaram rapidamente. Ao perceber a movimentação gerada pelo episódio, o Flamengo publicou uma nota oficial e explicou a situação.

Conforme divulgado pelo Rubro-Negro carioca, o lateral uruguaio foi flagrado na confusão pois estava ajudando dois amigos. O defensor foi até a Praia do Recreio para retirá-los do confronto.

"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz", escreveu o clube.

Torcedores do Flamengo xingando o lateral-direito Varela durante a confusão envolvendo torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro: "A gente acabou de perder para o Peñarol e tu tá fechando com eles, seu lixo! Seu m****!" ? Reprodução pic.twitter.com/v1huVH7EYm ? Planeta do Futebol ? (@futebol_info) October 23, 2024

Pouco tempo depois do comunicado do Flamengo, foi a vez de Varela se explicar. O jogador reiterou a versão do clube, dizendo que os amigos estavam assustados com a confusão e pediram ajuda. O uruguaio ainda ressaltou que não participou de nenhum ato de violência e revelou que já até conversou com Marcos Braz.

"Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho", escreveu Varela.

"Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos! Saudações Rubro-Negras!", completou o lateral.

Entenda o caso

De acordo com nota oficial divulgada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro nas redes sociais, a torcida do Peñarol-URU iniciou um confronto com algumas pessoas no início da tarde desta quarta-feira. Eles também cometeram outros atos de vandalismo, saques, e ainda depredaram estabelecimentos comerciais e veículos.

"Nesta tarde, torcedores do Peñarol iniciaram uma confusão com um grupo de pessoas, além de cometerem uma série de atos de vandalismo, saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos. Diante da gravidade, policiais do #BPChq foram acionados para conter o tumulto", escreveu a PMERJ.

Por questões de segurança, a Avenida Lúcio Costa, que liga a praia do Recreio dos Bandeirantes com a Barra da Tijuca, precisou ser interditada. A Polícia Militar do Rio de Janeiro também informou que policiais do Grupamento Aeromível estão sobrevoando a região e oferecendo apoio às equipes em solo, que trabalham para conter o tumulto.

A PM do Rio ainda divulgou que mais de 200 indivíduos foram conduzidos para a Cidade da Polícia. Até o momento, foi apreendida uma pistola, e dois torcedores do Penãrol também foram apreendidos pelo RECOM (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão).

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro também se pronunciou sobre a confusão dos torcedores do Peñarol. O político afirmou que o estado não é "lugar de baderna" e determinou a expulsão da torcida de solo carioca.

"O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos. Estamos atuando na região do Recreio com o 31° BPM, o Batalhão de Choque, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão e o Batalhão de Policiamento em Estádio", destacou o governador nas redes sociais.