Torcidas organizadas firmam 'pacto' contra o rebaixamento do Corinthians

A torcida Gaviões da Fiel e outras organizadas do Corinthians firmaram um "pacto" com o elenco alvinegro até o fim da temporada.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (23), as diretorias de várias torcidas estiveram no CT Joaquim Grava para conversar com o elenco e demonstrar "apoio incondicional" na luta contra o rebaixamento. A equipe retornou ao Z4 após combinações de resultados de adversários diretor da tabela no Campeonato Brasileiro.

A diretoria do clube, comissão técnica e jogadores ouviram palavras de incentivo dos presidentes das organizadas, selando, mais uma vez, a importância de todos caminharem juntos, na mesma sintonia, acreditando na força que o Corinthians sempre demonstrou nos momentos mais difíceis. A mensagem foi clara: o time não está sozinho, e a Fiel estará, como sempre, ao lado desses jogadores, visando tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e conquistando a Copa Sul-Americana.

Gaviões da Fiel, em nota oficial

Nesta quinta-feira, o Timão ainda terá jogo decisivo pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Racing, nesta quinta-feira (24). A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida será um bom termômetro de como está a confiança do time após a eliminação da Copa do Brasil para o Flamengo.

Amanhã, mais uma vez, a torcida fará sua parte nas arquibancadas, cantando, vibrando e apoiando até o último minuto. Agora, o que se espera é o mesmo espírito de luta, raça e entrega dentro de campo, porque, para a Fiel, o amor ao Corinthians é eterno, inabalável, e vai até o fim, sempre.

Gaviões da Fiel

O próximo compromisso do Alvinegro pelo Brasileiro é na segunda-feira (28), diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. O confronto vale pontuação "em dobro", uma vez que a diferença entre as equipes é de apenas 5 pontos na zona de rebaixamento.