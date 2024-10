Torcedores organizados do Corinthians conversam com elenco no CT; veja como foi

Nesta quarta-feira, membros de torcidas organizadas do Corinthians conversaram com jogadores, comissão técnica e diretoria no CT Joaquim Grava.

Os torcedores reforçaram que o grupo não está sozinho, e que a Fiel vai fazer sua parte na luta contra a zona de rebaixamento e na busca pelo título da Copa Sul-Americana.

O Corinthians volta a entrar em campo na noite desta quinta-feira, contra o Racing, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O clube informou que os ingressos para a partida, que acontecerá na Neo Química Arena, estão esgotados.

Veja a nota oficial da Gaviões da Fiel:

Nesta quarta-feira (23), as diretorias das torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Dr. Joaquim Grava para um bate-papo com o elenco corinthiano.

A diretoria do clube, comissão técnica e jogadores ouviram palavras de incentivo dos presidentes das organizadas, selando, mais uma vez, a importância de todos caminharem juntos, na mesma sintonia, acreditando na força que o Corinthians sempre demonstrou nos momentos mais difíceis. A mensagem foi clara: o time não está sozinho, e a Fiel estará, como sempre, ao lado desses jogadores, visando tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e conquistando a Copa Sul-Americana.

Amanhã, mais uma vez, a torcida fará sua parte nas arquibancadas, cantando, vibrando e apoiando até o último minuto.

Agora, o que se espera é o mesmo espírito de luta, raça e entrega dentro de campo, porque, para a Fiel, o amor ao Corinthians é eterno, inabalável, e vai até o fim, sempre!

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!