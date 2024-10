Torcedores do Peñarol: Secretário de Segurança admite falha no planejamento

Do UOL, no Rio de Janeiro

Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos admitiu que houve falha no planejamento da segurança para evitar as confusões envolvendo torcedores do Peñarol. Em entrevista à TV Globo, ele negou que o jogo contra o Botafogo nesta noite, no Estádio Nilton Santos, represente um risco.

Falhou o planejamento. Todo planejamento vislumbra o pior cenário. Prefiro ter um número muito além e desmobilizar do que ter um numero muito aquém e precisar mobilizar. Uma força de resposta, mesmo rápida, tem outros fatores que não temos controle. Por exemplo um acidente numa via. Não podemos ficar à mercê disso. Victor Santos, secretário de Segurança do Rio de Janeiro

O que aconteceu

Botafogo e Peñarol fazem a semifinal da Libertadores nesta noite. O jogo acontece a partir das 21h30 no Nilton Santos.

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras.

O jogo é um ambiente confinado, existe um planejamento. O Bepe (Batalhão Especial de Policiamento em Estádios) tem um efetivo treinado. Acredito que não tenha esse planejamento. Ao contrário do jogo, que já existe uma metodologia.

Mais de 200 pessoas foram levadas à Cidade da Polícia. O secretário explicou os próximos passos. De acordo com o prefeito Cláudio Castro, os policiais vão escoltar para fora do Rio os torcedores.