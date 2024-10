Thuram marca no fim, Inter de Milão vence Young Boys e segue invicta na Champions

A Liga dos Campeões segue a todo vapor. Na tarde desta quarta-feira, a Inter de Milão visitou e venceu o Young Boys, da Suíça, pela terceira rodada do torneio. Thuram, já nos acréscimos da segunda etapa, anotou o gol da vitória do time italiano no Stade de Suisse.

Com o resultado, a Inter de Milão se manteve invicta e entrou na zona de classificação direta ao mata-mata da Champions. A equipe do técnico Simone Inzaghi chegou aos sete pontos e figura na sétima posição. Do outro lado, o Young Boys ainda não somou nenhum ponto e aparece na vice-lanterna da tabela de classificação.

Os dois clubes, agora, retornam aos gramados por suas respectivas competições nacionais. A Inter de Milão entra em campo neste domingo para encarar a Juventus. A bola rola às 14h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, pela nona rodada do Campeonato Italiano.

Por outro lado, o Young Boys visita o FC Lugano também neste domingo, a partir das 12h30, no Cornaredo Stadium, em duelo válido pela 11ª rodada da Super Liga Suíça.

O jogo

A primeira chance da partida foi criada logo no primeiro minuto. Imeri, do Young Boys, carregou pelo meio até a entrada da área e arriscou a finalização, porém mandou pela linha de fundo.

Foi o Young Boys quem tomou mais iniciativa nos primeiros 20 minutos de jogo. O time suíço criou nova oportunidade com o lateral Hadjam, que invadiu a grande área e finalizou para o gol. A bola desviou em Dumfries e o goleiro Sommer espalmou para eacanteio.

Com 21 minutos, o Young Boys esteve muito próximo de abrir o placar. Após bola alçada para dentro da grande área, Virginius conseguiu a finalização, mas Pavard se esticou todo e cortou, mandando para escanteio.

Quatro minutos depois, o Young Boys teve nova grande chance. Após boa jogada trabalhada, Blum cruzou para a segunda trave. Lakomy se jogou para cabecear de peixinho, mas Sommer fez grande defesa e salvou a Inter.

A primeira oportunidade da Inter de Milão foi sair apenas aos 29 minutos de jogo. Frattesi encontrou passe para Taremi na entrada da área. O atacante tocou de calcanhar para Bisseck, que invadiu a grande área e chutou de primeira, mas parou em defesa do goleiro Ballmoos.

Com 33 minutos no relógio, a Inter de Milão apareceu com perigo no ataque novamente. Após cobrança de escanteio para a segunda trave, Dumfries subiu mais alto que a zagado Young Boys e cabeceou no travessão.

E logo no primeiro minuto da segunda etapa, a Inter de Milão teve um pênalti marcado a seu favor. Hadjam deu uma 'braçada' em Dumfries, o lateral caiu dentro da área e o juiz assinalou a penalidade. Arnautovic foi para a cobrança, mas telegrafou a cobrança no canto direito e o goleiro Ballmoos fez boa defesa para evitar o gol.

Com 13 minutos, foi a vez do Young Boys responder e quase abrir o marcador. Joel Monteiro roubou a bola de Barella no meio de campo e foi carregando. O atacante chegou perto da meia-lua e chutou para o gol, acertando a trave esquerda e assustando o goleiro Sommer.

Já aos 29 minutos, a Inter de Milão respondeu novamente e criou boa oportunidade. Dimarco tocou para Zielinksi na entrada da área. O meio-campista chegou finalizando de primeira, mas a bola passou perto da trave e foi para fora.

Com 44 minutos no relógio, a Inter de Milão desperdiçou uma grande chance. Após cruzamento vindo do lado direito, Dimarco furou e a bola sobrou no meio da área. Zielinski bateu de primeira, porém pegou muito forte e mandou por cima do travessão.

Já nos acréscimos, veio Thuram para tirar o empate insistente do placar. Dimarco cruzou rasteiro para dentro da área e Thuram se adiantou à marcação, só empurrando a bola para o fundo das redes e anotando o gol da vitória da Inter de Milão.

Benfica perde para o Feyenoord e Zagreb supera Red Bull Salzburg

A bola também rolou para outros dois jogos da terceira rodada da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O Benfica perdeu para o Feyenoord em casa por 3 a 1. Ueda e Milambo (2x) anotaram para o clube holandês, enquanto Akturkoglu descontou para o time português.

O resultado fez com que o Benfica perdesse sua invencibilidade no torneio. A equipe portuguesa permaneceu com seis pontos e ocupa a 13ª posição. Já o Feyenoord somou sua segunda vitória e pulou para o 16º posto, também com seis pontos.

Já o Dínamo Zagreb visitou e superou o Red Bull Salzburg por 2 a 0. Kulenovic e Petkovic marcaram os gols do triunfo do time croata. Goleiro do RB Salzburg, Schalger ainda foi expulso aos 21 minutos da etapa final.

Após a vitória desta quarta-feira, o Dínamo Zagreb alcançou os quatro pontos e entrou na zona de classificação para os playoffs, aparecendo na 22ª posição. Já o RB Salzburg ainda segue sem somar pontos na Champions e amarga o 34ª posto na tabela.