Técnico Allan Barcelos "transforma" sub-20 e ganha moral no São Paulo

O técnico Allan Barcelos vem ganhando moral nos bastidores do São Paulo. Isso porque o profissional vem sendo responsável por uma verdadeira transformação no time sub-20, que começou a temporada colecionando resultados aquém das expectativas, mas agora acumula resultados bastante positivos.

Allan Barcelos, antes à frente do time sub-17 do São Paulo, foi escolhido para substituir Menta, que não conseguiu ter o mesmo sucesso no sub-20 como teve comandando outras categorias. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Tricolor não foi capaz sequer de se classificar para o mata-mata, tendo de se conformar com a 15ª colocação na primeira fase.

Desde que assumiu o comando do sub-20, no fim de maio, Allan Barcelos já disputou 28 jogos, somando 20 vitórias, seis empate se apenas duas derrotas, com 99 gols marcados e 31 sofridos. Sob seu comando, o São Paulo tem a melhor campanha geral do Campeonato Paulista da categoria e vive a expectativa de chegar à grande decisão do torneio.

No último fim de semana, o Tricolor goleou o Desportivo Brasil por 6 a 0 e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista sub-20. Agora, Allan Barcelos e seus comandados terão pela frente o Red Bull Bragantino, com datas e horários ainda a serem confirmados.

A boa fase do São Paulo com o novo treinador do sub-20 veio no momento certo. A temporada da categoria está se encaminhado para o final e a última competição do calendário, a Copinha, em janeiro, é a maior vitrine para os jovens mostrarem seu valor. Com a confiança em alta e resultados melhores que os do primeiro semestre, o Tricolor pode voltar a sonhar com grandes coisas no principal torneio de base do País.