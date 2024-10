Seleção feminina empata com a Polônia e é eliminada da Copa do Mundo sub-17 na fase de grupos

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo sub-17 feminina, a Seleção Brasileira enfrentou a Polônia no CFC Stadium, empatou por 0 a 0 e foi eliminada da competição.

Com o resultado, o Brasil chegou aos quatro pontos, na terceira colocação da chave D, mas foi eliminada da competição. Amarelinha ficou atrás da própria Polônia, que soma cinco, na segunda posição, e do Japão, que venceu a lanterna Zâmbia e terminou a primeira fase do torneio na ponta da tabela, com sete, e avançara às quartas.

A Seleção Feminina sub-17, no momento, ainda não possui uma data definida para retornar aos gramados após a disputa deste Mundial.

O Brasil quase inaugurou o placar aos 51 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Giovanna Waksman na entrada da área polonesa, a goleira Julia Wozniak foi buscar no ângulo esquerdo e evitou o tento brasileiro.

Aos seis minutos da etapa complementar, a Seleção Brasileira voltou a chegar com perigo. Em escanteio cobrado por Emily pelo lado esquerdo, Juju Harris se livrou da marcação na pequena área e desviou, mas a bola passou raspando a trave direita.