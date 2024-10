Seleção carece de talento ou problema é Dorival? Colunistas debatem

A grande atuação de Raphinha pelo Barcelona diante do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões é um bom sinal para a seleção brasileira, opinou Alicia Klein, no Fim de Papo nesta quarta (23).

Material tem. Seria muito mais difícil de reverter se o Brasil não tivesse as peças. Trocar um técnico é mais fácil do que esperar uma geração inteira mudar e conseguir novos talentos. É bom. O que a gente precisa fazer para eles renderem juntos? [...] O Brasil carece de criatividade no meio-campo. Mesmo para jogadores mais talentosos, como Raphinha e Vini Junior [...], a bola chega menos do que no Real Madrid e no Barcelona.

Alicia Klein

Já na opinião de Danilo Lavieri, o problema passa pelos treinadores da seleção e pela própria CBF, mas também tem a ver com a adaptação dos jogadores. O colunista citou exemplos de outras seleções para defender seu argumento.

O Dorival obviamente tem culpa. [...] Mas vou fazer uma comparação com o resto das seleções. [...] Com exceção da Espanha, em que os jogadores conseguem repetir as atuações dos clubes [...], é difícil ver o Bellingham jogando bem, o Mbappé na França não consegue repetir o melhor futebol. Tem culpa da CBF e dos técnicos, mas tem também uma dificuldade de adaptação, quando pega um cara que treina todo dia em um time, joga com os mesmos jogadores e tem que se adaptar em 10 dias.

Danilo Lavieri

