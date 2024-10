São Paulo faz treino de enfrentamento e avança em preparação para pegar o Criciúma

Nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo avançou nos preparativos para o duelo diante do Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (de Brasília) deste sábado, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

Na atividade desta manhã, Luis Zubeldía, treinador do Tricolor Paulista, comandou uma série de treinamentos de enfrentamento para os jogadores. Após o aquecimento, que contou com uma dinâmica de fundamentos técnicos comandada pelos preparadores físicos, a comissão técnica dividiu o elenco são-paulino em três grupos para realizarem atividades simultâneas.

Dois grupos, participavam de um coletivo 11 contra 11 em um espaço rezudido. Enquanto isso, o terceiro grupo de atletas do Tricolor Paulista trabalhava construção de jogadas e enfrentamentos no campo ao lado. Os times alternaram durante a sessão.

Vale destacar que todos os jogadores que se recuperam de lesão trabalharam no gramado, dando continuidade ao tratamento com atividades específicas. Por exemplo, o lateral Patryck e o volante Alisson seguiram em transição com os preparadores, o que incluiu atividades com bola sem confronto físico. Já os meio-campistas Pablo Maia e Michel Araujo ficaram sob cuidados dos fisioterapeutas.

Antes do duelo contra os catarinenses, o São Paulo ainda realiza mais duas sessões de treinamento. A delegação do Tricolor embarca para Criciúma em voo fretado, na tarde desta sexta-feira, iniciando a concentração para o duelo.

De olho na segunda vitória consecutiva, o São Paulo figura na quinta posição da tabela, com 50 pontos conquistados. O time mandante, por sua vez, é o 12º lugar, e tem 36 unidades somadas.