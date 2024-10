Samir: Corinthians de 2025 mira Renato Gaúcho, Tite, Luís Castro e Carille

Com Ramón Díaz longe de ser unanimidade, a diretoria do Corinthians já trabalha com quatro nomes que podem assumir a equipe na próxima temporada: Renato Gaúcho, Tite, Luís Castro e Carille. A informação é do colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

Não existe hoje nenhuma negociação com nenhum técnico. Mas, para 2025, podemos dizer que a chance é muito grande do Ramón não ser treinador do Corinthians. A ideia é contratar um treinador para a próxima temporada.

Nomes que são sugeridos para o Augusto e que ele gosta: Renato Gaúcho, Tite, Luís Castro e o Carille. São os nomes cogitados e avaliados, nenhuma negociação foi aberta, mas o Ramón não é mais unanimidade no Corinthians. Samir Carvalho

O colunista detalhou que membros da diretoria e o próprio Augusto Melo não estão contentes com o trabalho de Ramón Díaz no Timão.

Não é só conselheiro, existem pessoas importantes da diretoria que não gostam do trabalho do Ramón Díaz. O próprio Augusto não é fã do trabalho do Ramón Díaz, que ele contratou sem convicção nenhuma. Samir Carvalho

Hernan: Ramón Díaz não vai cair agora

Ramón Díaz não tem chance de ser demitido do Corinthians no momento, afirmou André Hernan. No entanto, ele contou que é grande a reclamação contra o argentino no Parque São Jorge.

Ramón Díaz fica até o final da temporada e aí vai se fazer uma avaliação. Não há qualquer possibilidade de cair o Ramón Díaz, por exemplo, se perder para o Racing na quinta-feira [na semifinal da Sul-Americana].

É o que garante o departamento de futebol do Corinthians. A corneta que acontece lá no Parque São Jorge é o Augusto Melo que está segurando. André Hernan

