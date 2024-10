Restam 5: Santos entra na reta final da Série B próximo de alcançar "nota de corte"

O Santos já entrou em contagem regressiva para o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Restam apenas cinco partidas.

Após vencer o Ceará por 1 a 0, nesta terça-feira, pela 33ª rodada, o Peixe terá pela frente: Ituano, Vila Nova, Coritiba, CRB e Sport.

Destes embates, dois serão na Vila Viva Sorte: Vila Nova e CRB. O restante será longe de casa.

Próximo rival do Peixe, o Ituano luta para não ser rebaixado. A equipe está em 19º lugar, com 31. O CRB também está em situação delicada e tenta se distanciar do Z4. O time de Alagoas aprece em 15º, com 36, dois a mais que a Ponte Preta, que abre a zona de rebaixamento.

O Coritiba aparece no meio da tabela. São 47 pontos. O Vila Nova, por sua vez, quer ir para a Série A. O clube goiano está em quinto, com 52, apenas um a menos que o Mirassol, primeiro dentro do G4.

Já o Sport briga ponto a ponto com o Santos pela liderança. Os paulistas estão com 59, três a mais que os pernambucanos, que ainda jogam pela 33ª rodada. Ou seja, caso vença o Guarani, na Ilha do Retiro, o Leão iguala a pontuação do Alvinegro Praiano.

O Santos está perto de garantir o acesso. Nas contas do clube, são necessários mais cinco pontos para retornar à elite. A expectativa é que a linha de corte seja a mesma do ano passado, de 64 pontos.

Apesar de estar próximo do objetivo, o técnico Fábio Carille entende que o desempenho do seu time poderia ser melhor.

"O Paulista trouxe uma acomodação muito grande, uma acomodação nossa na questão das janelas, demoraram para chegar certas posições. A gente achou que poderia estar com alguns pontos a mais. Os clubes têm uma organização muito grande na Série B, times se entregando demais", analisou.

"Penso que demoramos um pouco para entender o que é a competição. Poderíamos ter sido mais simples. É um aprendizado para todos nós. É um time mais preparado para Série A do que B", finalizou.

O Peixe volta a campo na segunda-feira, quando visita o Ituano, pela 34ª rodada. A bola rola no gramado do Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), a partir das 19 horas (de Brasília).