Rato tem assistências como trunfo para vencer concorrência de Erick no São Paulo

Wellington Rato terá a forte concorrência de Erick nesta reta final de temporada por uma vaga no time titular do São Paulo. Na última quarta-feira, contra o Vasco da Gama, o camisa 27 acabou ficando no banco de reservas e viu seu companheiro ser um dos destaques da partida. Agora, ele se apoia no fato de ser o principal "garçom" do elenco para recuperar seu status.

Wellington Rato soma oito assistências na atual temporada. O meia-atacante se isolou como o jogador do São Paulo com mais passes para gol após cobrar o escanteio que resultou no gol de cabeça de Lucas, o terceiro na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco.

Rato se acostumou a ser a primeira escolha do técnico Luis Zubeldía para a ponta direita do São Paulo. Desde que se recuperou de lesão, passou a atuar ao lado de Lucas, Luciano e Calleri com frequência, mas o maior intervalo entre os jogos tem permitido ao treinador do São Paulo observar outros atletas que até então não vinham recebendo muitas oportunidades.

Erick se enquadra nessa situação. O atacante passou o ano todo sendo opção no banco de reservas e escalado somente nas partidas menos importantes, em que o São Paulo entrou em campo com um time alternativo para priorizar a Libertadores ou Copa do Brasil, só que isso mudou durante a última Data FIFA.

Erick disputou um jogo-treino contra o São Bernardo no CT da Barra Funda, marcou um dos gols da vitória por 3 a 0, sendo destaque, e, dias depois, ganhou uma oportunidade entre os titulares contra o Vasco da Gama, em Campinas, aproveitando os minutos recebidos e deixando o campo como um dos nomes do jogo.

Restando oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Wellington Rato e Erick travarão uma disputa acirrada pela vaga de ponta direita titular do São Paulo. O primeiro tem uma bola parada mais apurada, enquanto o segundo leva vantagem no drible e velocidade. Resta saber qual será a escolha de Luis Zubeldía para a reta final de 2024.