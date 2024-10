Raphinha comemora três gols em centésimo jogo pelo Barcelona: "Nem nos meus melhores sonhos"

Um dia após Vinícius Júnior marcar um hat-trick na Liga dos Campeões, Raphinha imitou o compatriota do Real Madrid e anotou três gols na vitória do Barcelona contra o Bayern de Munique, por 4 a 1, nesta quarta-feira. A partida, centésima do atacante brasileiro pelo clube catalão, se tornou ainda mais especial para o camisa 11, que não escondeu a emoção de alcançar a marca.

"Nem nos meus melhores sonhos eu pensei em completar 100 jogos com essa camisa, ainda mais em uma partida como essa. Se tivesse planejado, não sairia como foi. Fico bastante emocionado de alcançar essa marca dessa maneira. Espero continuar contribuindo e completar mais 100 jogos", disse Raphinha em entrevista à TNT Sports após a partida.

A vitória imponente contra o Bayern de Munique pode significar uma revanche para a torcida do Barça. O time espanhol perdeu os últimos cinco jogos contra os alemães pela Champions League, sofrendo 19 gols e fazendo apenas dois no recorte. A derrota mais marcante foi pelas quartas de final da edição de 2019/2020, quando o Bayern goleou o Barcelona por 8 a 2.

"Para a torcida, foi uma revanche. Fazia bastante tempo que não ganhávamos do Bayern. A gente sabe que não pode pensar no passado. Foram jogos que passaram em momentos infelizes do clube e derrotas que não esqueceremos. [...] Se projetamos vencer títulos e jogos importates, não podemos pensar no passado, e acho que estamos fazendo isso muito bem", completou o atacante.

Raphinha está tendo seu melhor início de temporada com a camisa do Barcelona. Em 13 jogos, marcou nove gols e deu oito assistências. O desempenho, junto com a maturidade do brasileiro de 27 anos, fez com que o técnico Hansi Flick o nomeasse como capitão do time.

A vitória, segunda do Barça em três jogos pela Liga dos Campeões, faz com que o clube espanhol ocupe a 10ª colocação da tabela geral. No sábado, o time catalão visita o Real Madrid, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Pela próxima rodada do torneio europeu, o Barcelona enfrenta o Estrela Vermelha, fora de casa.