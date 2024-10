Ramón Díaz tem respaldo da diretoria do Corinthians e demissão não é cogitada no momento

A pressão sobre o técnico Ramón Díaz aumentou depois da eliminação do Corinthians para o Flamengo na Copa do Brasil. Mesmo assim, o treinador tem o respaldo da diretoria e sua demissão não é cogitada no momento.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a cúpula do Timão tem interesse que o técnico siga no clube pelo menos até o final desta temporada. O vínculo de Ramón com o Corinthians é válido até o final de 2025.

A diretoria do Corinthians sabe que a situação de Díaz não é tranquila, mas entende que o experiente comandante pode ajudar a equipe na luta contra a queda para a Série B e na busca pelo título da Copa Sul-Americana.

Nesta quarta-feira, durante a atividade no CT, membros de torcidas organizadas conversaram com jogadores e comissão técnica. Os torcedores passaram confiança e apoio ao grupo nesta reta final de temporada.

Pelo Corinthians, Ramón Díaz possui oito vitórias, oito empates e sete derrotas em 23 jogos, o que gera um aproveitamento de 46,3% dos pontos. A vitória do Timão sobre o Atlético-GO por 3 a 0 não entra no cálculo, já que o auxiliar Emiliano Díaz substituiu o pai, que estava suspenso na ocasião.

O Timão volta a entrar em campo na noite desta quinta-feira, contra o Racing, na Neo Química Arena, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Mesmo com a equipe priorizando o Brasileirão, a comissão técnica deve utilizar o que tem de melhor à disposição.

Com a eliminação na Copa do Brasil, a Sul-Americana ganhou ainda mais importância para o Corinthians. Vencer o torneio continental é praticamente a única chance da equipe disputar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores em 2025.