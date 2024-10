Quantos gols Deyverson tem na Libertadores? Veja os números do artilheiro

Deyverson foi o grande destaque da vitória do Atlético-MG diante do River Plate, nesta terça-feira, pela semifinal da Libertadores. O atacante marcou dois gols no triunfo por 3 a 0, deixando o Galo muito próximo da final e reforçando sua capacidade de se destacar em momentos decisivos da competição.

Foi a sétima vez que Deyverson balançou as redes na história da Libertadores. A maior parte desses gols - quatro, ao todo - foi marcada pelo Galo na atual temporada de 2024.

Deyverson tem um histórico marcante na Libertadores. Em 2021, ele fez o gol que garantiu ao Palmeiras o título sobre o Flamengo, sendo o herói do terceiro troféu da competição para o clube paulista.

Na Arena MRV, Deyverson continua com números expressivos. Em sete jogos, o atacante marcou seis gols e deu duas assistências, totalizando oito participações diretas em gols do Atlético-MG.

Aos 33 anos, Deyverson chegou ao Atlético-MG em agosto, como um dos grandes reforços da janela de transferências do meio do ano, após uma passagem de altos e baixos pelo Cuiabá.