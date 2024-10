'É Brasil, é Rio de Janeiro', dispara presidente do Peñarol após atraso

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, criticou o Brasil e o Rio de Janeiro após o ônibus dos visitantes demorar para chegar ao estádio Nilton Santos para o duelo com o Botafogo, válido pela semifinal da Libertadores. O jogo começou com 15 minutos de atraso.

O que ele falou?

Uma vergonha. Desde a manhã, vimos isso. Mandamos todas as imagens à Conmebol, ficamos quase duas horas sem passar pelo lugar que nos colocaram, a pedra que atiraram. Pedimos que pelo menos nos deixassem fazer um aquecimento digno numa semifinal de Libertadores. Foi armadíssimo [...] É Brasil, é Rio de Janeiro. Sempre acontece isso e ninguém faz nada Ignacio Ruglio, presidente do Peñarol

Torcedores do Peñarol brigam no RJ

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra entre a manhã e a tarde desta quarta (23). Os atos ocorreram na altura do posto 12.

Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras.

Um uruguaio roubou um celular de dentro de um quiosque. O criminoso foi identificado e preso pela Polícia Militar. Logo em seguida, a confusão aumentou.

A briga teve início na areia e se espalhou pelas duas pistas que dão acesso à praia. Os torcedores do Peñarol entraram em confronto tanto com os policiais quanto com banhistas brasileiros.

Duas motos que estavam estacionadas no local foram incendiadas. Um dos ônibus dos uruguaios também ficou em chamas.

Moto fica queimada após ataque de torcedores do Peñarol em praia do Rio de Janeiro Imagem: Bruno Braz/UOL

Carros foram depredados e barracas de ambulantes quebradas. Mesas e cadeiras dos quiosques viraram armas nas mãos dos vândalos. Até mesmo caixas de cervejas foram saqueadas.

O Batalhão de Choque foi acionado assim como o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios). O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para apagar o incêndio das motos.

Cerca de 200 uruguaios foram detidos. Eles serão conduzidos à Cidade da Polícia, onde serão autuados.

Torcedores do Peñarol já haviam se envolvido em briga no Recreio nas quartas da Libertadores. Na ocasião, o duelo foi com o Flamengo, e uma confusão na altura da Praia da Macumba culminou até mesmo em tiros para o alto por parte dos policiais.