Operário-PR x América-MG: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pela Série B

Nesta quarta-feira, o América-MG enfrenta o Operário-PR, pela 33ª rodada da Série B, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida contará com transmissão da TV Brasil, Premiere e do canal Goat.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Betnacional - Série B (@brasileiraob)

Campanhas

Operário-PR: o Fantasma está na nona colocação, com 47 pontos.

América-MG: o Coelho se encontra em sétimo lugar, com 49 pontos.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Borech e Gabriel Feliciano; Pedro Lucas, Vinícius Diniz e Rodrigo Lindoso; Daniel, Ronald e Maxwell.



Técnico: Rafael Guanaes

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Walisson, Felipe Amaral e Elizari; Adyson, Rodriguinho e Brenner



Técnico: Lisca

Arbitragem

O duelo contará com transmissão do Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL), auxiliado por Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL). O VAR ficará a cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).