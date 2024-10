Ministério do Esporte repudia atos de violência de torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, por meio de um comunicado, o Ministério do Esporte repudiou os atos de violência de torcedores do Penãrol, que estão no Rio de Janeiro por conta do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Botafogo, e causaram uma confusão na Praia do Recreio, na zona Oeste do estado.

"O Ministério do Esporte manifesta sua total indignação e repúdio absoluto diante dos atos de selvageria cometidos por torcedores do Peñarol na Orla do Recreio, no Rio de Janeiro, nesta manhã. A violência bárbara, registrada em plena via pública, não apenas envergonha o esporte, mas também representa uma ameaça inaceitável à ordem e à segurança dos cidadãos.

Não toleraremos que o esporte seja manchado por criminosos disfarçados de torcedores. Solicitamos ação imediata e enérgica dos órgãos de segurança pública para que todos os envolvidos sejam rapidamente identificados, detidos e punidos com o máximo rigor da lei. Além disso, demandamos que os órgãos responsáveis pelo esporte adotem, sem hesitação, medidas administrativas severas contra a torcida organizada do Peñarol, responsabilizando-a diretamente pelos atos de violência.

O Ministério reforça seu compromisso de trabalhar incansavelmente para erradicar qualquer manifestação de violência associada ao esporte, exigindo punições exemplares e definitivas para que esse tipo de comportamento não se repita. O futebol e o esporte em geral pertencem a todos que promovem a paz e o respeito, e não aos que semeiam o caos e a agressão.

André Fufuca



Ministro do Esporte"

Entenda o caso

De acordo com nota oficial divulgada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro nas redes sociais, a torcida do Peñarol-URU iniciou um confronto com algumas pessoas no início da tarde desta quarta-feira. Eles também cometeram outros atos de vandalismo, saques, e ainda depredaram estabelecimentos comerciais e veículos.

"Nesta tarde, torcedores do Peñarol iniciaram uma confusão com um grupo de pessoas, além de cometerem uma série de atos de vandalismo, saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos. Diante da gravidade, policiais do #BPChq foram acionados para conter o tumulto", escreveu a PMERJ.

Por questões de segurança, a Avenida Lúcio Costa, que liga a praia do Recreio dos Bandeirantes com a Barra da Tijuca, precisou ser interditada. A Polícia Militar do Rio de Janeiro também informou que policiais do Grupamento Aeromível estão sobrevoando a região e oferecendo apoio às equipes em solo, que trabalham para conter o tumulto.

A PM do Rio ainda divulgou que mais de 200 indivíduos foram conduzidos para a Cidade da Polícia. Até o momento, foi apreendida uma pistola, e dois torcedores do Penãrol também foram apreendidos pelo RECOM (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão).

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro também se pronunciou sobre a confusão dos torcedores do Peñarol. O político afirmou que o estado não é "lugar de baderna" e determinou a expulsão da torcida de solo carioca.

"O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos. Estamos atuando na região do Recreio com o 31° BPM, o Batalhão de Choque, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão e o Batalhão de Policiamento em Estádio", destacou o governador nas redes sociais.