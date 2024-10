Milly: Deyverson mostra que volta por cima é possível; fica dica ao Gabigol

Como uma atuação exuberante na vitória do Atlético-MG por 3 a 0 sobre o River Plate, na Libertadores, Deyverson mostrou que é possível dar a volta por cima no futebol, disse a colunista Milly Lacombe, no UOL News Esporte desta quarta (23).

A colunista apontou que a história de Deyverson é um exemplo de superação para Gabigol, que vive uma derrocada técnica no Flamengo.

Fica a dica da volta por cima, Gabigol. Porque dá para você dar, ninguém desaprende de jogar bola. E o cara foi lá e fez o que fez. Parou de sair na noite, parou de beber, que é o que se exige hoje de um atleta de ponta no futebol . Milly Lacombe

Segundo Milly, Deyverson mostrou contra o River que joga muita bola, além de ser um personagem irreverente que encanta o mundo do futebol. O atacante do Galo, que já tinha sido decisivo na classificação contra o Fluminense, marcou dois gols e deu a assistência do terceiro.

Ele é uma personagem, um artista performático no futebol. Ele não tem roteiro nenhum, rasga tudo o que é convencional, todas as regras. Ele rasga todo esse media training. Ele é ele, esse jeito irreverente.

E ele tem técnica, não é só folclórico, ele tem técnica e a gente viu ele deitar no jogo ontem porque ele estava se divertindo.

Ele joga sorrindo, bailando. É bacana de ver. Isso não existe muito mais no futebol. Não tem como a gente não gostar dele. Milly Lacombe

Mattos: Deyverson é "meio Macunaíma"

O colunista Rodrigo Mattos comparou o comportamento de Deyverson ao do personagem Macunaíma — anti-herói de Mário de Andrade que marcou a literatura modernista brasileira.

Ele vai mudando conforme a situação. Quando ele fez o primeiro gol, ele falou 'eu sou f***'. Aí depois do jogo ele falou que precisa ter muita humildade: 'a minha principal qualidade é a humildade'.

O legal dele é essa coisa meio Macunaíma — ele vai mudando, cada hora a gente tem uma faceta diferente. Essa contradição dele é que o torna um grande personagem, além de um belo jogador. Rodrigo Mattos

Mattos: River se mostra frágil defensivamente na derrota contra o Galo

O River Plate de Marcelo Gallardo se mostrou um time frágil defensivamente na derrota para o Galo, afirmou Rodrigo Mattos.

A coisa mais surpreendente no River é que o time tinha problemas para criar, mas não era um time frágil defensivamente. E foi o que acabou ocorrendo, tomou três gols.

Além da fragilidade não ter conseguido criar, o River se revelou um time frágil defensivamente. Rodrigo Mattos

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra