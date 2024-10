Liverpool vence RB Leipzig com atuação de gala de reserva de Alisson na Champions

O Liverpool venceu o RB Leipzig por 1 a 0 e manteve o 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions League. Darwin Núñez marcou o único gol do jogo disputado na Alemanha, pela terceira rodada da competição.

A vitória do clube inglês também passou muito pelo goleiro Kelleher. Substituindo Alisson, que está lesionado, o irlandês teve atuação de gala, com boas defesas na etapa final da partida.

O Liverpool chegou aos nove pontos e assumiu a vice-liderança da tabela da fase de liga. Os Reds ficam atrás somente do Aston Villa, que também tem nove unidades, porém saldo de gol maior (6 a 5). O RB Leipzig, por sua vez, continuou sem somar nenhum ponto e estacionou na 32ª colocação.

O Liverpool volta aos gramados no domingo (27) para enfrentar o Arsenal, no Wembley, às 13h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Inglês. O clube inglês joga pela Champions novamente apenas no dia 5 de novembro, quando recebe no Anfield o Bayer Leverkusen, pela quarta rodada.

Do outro lado, o RB Leipzig tem como próximo compromisso o Freiburg, no sábado, pela oitava rodada do Campeonato Alemão, às 10h30, na Red Bull Arena. Pela Champions League, os alemães voltam a atuar no dia 2 de novembro, para enfrentar o rival Borussia Dortmund, às 14h30, no Signal Iduna Park.

Como foi o jogo

O único gol do confronto saiu aos 27 minutos do primeiro tempo. Tsimikas recebeu dentro da grande área e cruzou para a área. Salah venceu a marcação e cabeceou em direção ao gol, no contrapé de Gulacsi. Darwin Núñez, então, apareceu e deu um leve toque de perna direita para o fundo das redes.

Na etapa complementar, o RB Leipzig cresceu de produção, mas viu Kelleher fechar o gol do Liverpool, mantendo a vantagem mínima para os visitantes na Alemanha.

Gulacsi também foi muito bem, fez belas intervenções e impediu os ingleses aumentarem a vantagem.