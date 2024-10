Jogo entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileiro será em uma segunda-feira; veja rodadas detalhadas

Na noite desta terça-feira, a CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 32 e 33 do Campeonato Brasileiro. A 32ª rodada está marcada para acontecer nos dias 2, 4, 5 e 6 de novembro, enquanto os jogos da 33ª rodada estão previstos para os dias 8, 9 e 13 do mesmo mês.

O confronto que abrirá a 32ª rodada será entre Red Bull Bragantino e Cuiabá, no dia 2 de novembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Na mesma data, às 18h30, o Athletico-PR recebe o Vitória, na Ligga Arena, e o Juventude enfrenta o Fortaleza, no Alfredo Jaconi. Por fim, Fluminense e Grêmio fazem duelo no Maracanã, às 21h

O dérbi entre Corinthians e Palmeiras será disputado no dia 4, uma segunda-feira, e será o único jogo da data. As equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 20h.

No dia 5, todos os jogos acontecem às 21h30. Internacional e Criciúma se enfrentam no Beira-Rio, o São Paulo visita o Bahia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e Botafogo e Vasco fazem clássico carioca no Nilton Santos.

Fechando a 32ª rodada, o dia 6 reserva duas partidas. Cruzeiro e Flamengo jogam no Mineirão, às 21h, assim como Atlético-GO e Atlético-MG, no Antônio Accioly.

Já pela 33ª rodada, Internacional e Fluminense fazem duelo no Beira-Rio, no dia 8, às 19h. Na mesma data, o Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque.

No dia 9, o Corinthians faz confronto direto contra o Vitória, às 16h30 no Barradão. No mesmo horário, Botafogo e Cuiabá se enfrentam no Nilton Santos. Quatro jogos têm início nesta data às 19h: Cruzeiro x Criciúma, no Mineirão; Fortaleza x Vasco, no Castelão; Atlético-GO x Red Bull Bragantino, no Antônio Accioly; e Juventude x Bahia, no Alfredo Jaconi. Fechando o dia 9, o São Paulo recebe o Athletico-PR, no Morumbis, às 21h.

O último jogo da 33ª rodada será no dia 13. Flamengo e Atlético-MG duelam no Maracanã, às 20h.

Confira a tabela detalhada das rodadas 32 e 33 do Brasileirão:

32ª rodada

2 de novembro (sábado)

Red Bull Bragantino x Cuiabá, às 16h - Estádio Nabi Abi Chedid



Athletico-PR x Vitórias, às 18h30 - Ligga Arena



Juventude x Fortaleza, às 18h30 - Estádio Alfredo Jaconi



Fluminense x Grêmio, às 21h - Maracanã

4 de novembro (segunda-feira)

Corinthians x Palmeiras, às 20h - Neo Química Arena

5 de novembro (terça-feira)

Internacional x Criciúma, às 21h30 - Beira-Rio



Bahia x São Paulo, às 21h30 - Casa de Apostas Arena Fonte Nova



Botafogo x Vasco, às 21h30 - Estádio Nilton Santos

6 de novembro (quarta-feira)

Cruzeiro x Flamengo, às 21h - Mineirão



Atlético-GO x Atlético-MG, às 21h - Estádio Antônio Accioly

33ª rodada

8 de novembro (sexta-feira)

Internacional x Fluminense, às 19h - Beira-Rio



Palmeiras x Grêmio, às 21h30 - Allianz Parque

9 de novembro (sábado)

Vitória x Corinthians, às 16h30 - Barradão



Botafogo x Cuiabá, às 16h30 - Estádio Nilton Santos



Cruzeiro x Criciúma, às 19h - Mineirão



Fortaleza x Vasco, às 19h - Castelão



Atlético-GO x Red Bull Bragantino, às 19h - Estádio Antônio Accioly



Juventude x Bahia, às 19h - Estádio Alfredo Jaconi



São Paulo x Athletico-PR, às 21h - Morumbis

13 de novembro (quarta-feira)

Flamengo x Atlético-MG, às 20h - Maracanã