Internacional renova contrato do atacante Ricardo Mathias; veja detalhes

O Internacional anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o jovem Ricardo Mathias, de apenas 18 anos. Destaque das categorias de base, o atacante assinou um novo vínculo com a equipe até o final de 2028.

"O Colorado celebra a continuidade do jovem talento, reforçando o compromisso com o cuidado e a responsabilidade no desenvolvimento dos jovens atletas formados no Celeiro de Ases", escreveu o Internacional.

? RENOVADO! ? Cria do Celeiro e artilheiro, Ricardo Mathias assinou até 2028 com o Clube do Povo. ? ? Saiba mais: https://t.co/FuDuZICdEd pic.twitter.com/uu0qKjNDpp ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 23, 2024

Contratado em 2022 para integrar a equipe sub-17 do Internacional, Ricardo Mathias defendeu o sub-20 no ano passado, quando marcou 22 gols em 35 partidas, sendo titular 25 vezes. Na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante anotou três vezes em três jogos.

Ricardo Mathias fez sua estreia pelo profissional no dia 11 de agosto, quando o Internacional visitou o Athletico-PR, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou na reta final do empate por 2 a 2.

Ao todo, o jovem já disputou cinco jogos com o profissional e tem um gol marcado. Ricardo Mathias anotou o segundo no empate diante do Corinthians, no dia 5 de outubro, pela 29ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

O Internacional volta a campo neste sábado, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Com 49 pontos, o Colorado ocupa a sexta posição, enquanto o Galo é o nono colocado, com 41.