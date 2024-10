Hernan: Milito foi muito corajoso ao escalar Deyverson; Galo está na final

O técnico Gabriel Milito foi "muito corajoso" ao escalar Deyverson como titular no atropelo contra o River Plate na Libertadores, afirmou o colunista André Hernan, no De Primeira.

O Atlético Mineiro hoje é um time que amassa, que foi pra cima. O Milito foi muito corajoso ao escalar o Deyverson. André Hernan

O colunista explicou que Deyverson entre os 11 iniciais era dúvida em Belo Horizonte. Para Hernan, a vantagem de 3 a 0 (com dois gols e uma assistência do atacante) pôs o Galo na final da Libertadores. A partida de volta acontece na semana que vem, na Argentina.

Tinha muita dúvida se o Deyverson seria aquela surpresa do segundo tempo ou se iria começar. Muita gente em Belo Horizonte cravou na prévia que ele ia ser o homem do segundo tempo, para mudar a cara do jogo.

E não, o Milito foi muito corajoso e conseguiu um resultado elástico. O River não vai conseguir, o Galo está na final da Libertadores. André Hernan

PVC: Lyanco só não foi o melhor em campo porque tinha o Deyverson

Paulo Vinícius Coelho disse que Deyverson foi o melhor em campo, mas exaltou a atuação do zagueiro Lyanco. PVC ressaltou a participação do defensor no gol que abriu o placar.

A torcida reconheceu que o Deyverson foi o melhor em campo. E a torcida do Galo só o chama de Deyvinho. Mas também reconheceu o Lyanco, que fez uma partida estupenda.

O Lyanco não perdeu uma bola e ainda fez o lançamento do primeiro gol que o Hulk ganha no corpo do Pezzella e sobra para o Deyverson fazer 1 a 0. O Lyanco fez uma partida extraordinária. Só não foi o melhor em campo porque tinha o Deyverson. Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra