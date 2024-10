Hernan: Casares não banca Zubeldía para tentar equilibrar ambiente do SPFC

O presidente do São Paulo, Julio Casares, não banca a permanência do técnico Luís Zubeldía em 2025 em uma tentativa de equilibrar o ambiente do clube, afirmou o colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, há uma divisão no Morumbi entre aqueles que apoiam e criticam Zubeldía, o que faz Casares adotar o discurso de "jogo a jogo".

O Casares está tentando equilibrar o ambiente do São Paulo — é jogo a jogo, não tem nada certo para o ano que vem, vamos ver o que vai acontecer.

É um morde e assopra: ele não crava que vai ter o Zubeldía em 2025, mas ao mesmo tempo também não fala que o Zubeldía não vai ser o técnico em 2025.

Isso é o termômetro entre a torcida do São Paulo, que quer o Zubeldia e está com ele, e ao mesmo tempo existem questionamentos internos naturais. Algumas questões de trabalho, de dia a dia, de uso de jogadores, de uso de reforços, que passam por avaliação. André Hernan

