Héctor Hernández sofre lesão e não joga mais pelo Corinthians em 2024

O atacante Héctor Hernández não joga mais pelo Corinthians em 2024. O espanhol de 29 anos sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito durante o treinamento da última terça-feira no CT Joaquim Grava.

Héctor foi inscrito na Sul-Americana pelo clube e vivia a expectativa de voltar a entrar em campo nesta quinta-feira, contra o Racing, pela ida da semifinal da competição.

O atacante não teve um grande início de trajetória no Timão. O atleta atuou apenas cinco vezes, sendo titular em duas oportunidades. Em seu primeiro jogo desde o início, na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Héctor machucou a coxa e desfalcou a equipe por cerca de duas semanas.

Sem o camisa 22, o Corinthians perde uma opção de referência no ataque. Neste momento, as alternativas do técnico Ramón Díaz no setor são Yuri Alberto, Memphis Depay, Talles Magno, Ángel Romero, Pedro Henrique e Giovane.

Héctor foi contratado no final de agosto, após passagem pelo Chaves, de Portugal. O atleta assinou contrato com o Timão até final de 2026.