Galatasaray leva sustos, mas vence o Elfsborg pela Liga Europa

Com boa atuação de Gabriel Sara, ex-São Paulo, o Galatasaray bateu o Elfsborg por 4 a 3 nesta quarta-feira, no Rams Park Stadyumu, casa da equipe turca. O jogo foi válido pela terceira rodada da Liga Europa. Os gols dos mandantes foram feitos por Icardi, Abdulkerim, Baris Yilmaz e Yunus, enquanto Hult, Baidoo e Larsson marcaram para os visitantes.

Com a vitória, o Galatasaray chegou aos sete pontos em três jogos na competição, enquanto o Elfsborg possui três pontos com o mesmo número de partidas.

O próximo jogo do Galatasaray na competição é no dia 7 de novembro, quando recebe o Tottenham, no Rams Park Stadyumu, às 14h45 (de Brasília). Por sua vez, o Elfsborg receberá o Braga, no mesmo dia e horário, também pela Liga Europa.

Os gols do jogo

O Galatasaray abriu o placar aos 28 minutos de jogo. Mertens recebeu na entrada da área e finalizou na trave. No rebote, Mauro Icardi empurrou para o fundo das redes.

Aos 39, o Galatasaray ampliou. Após um cruzamento de Gabriel Sara, ex-São Paulo, o zagueiro turco Abdulkerim cabeceou na trave. A bola bateu no goleiro Pettersson e entrou no gol.

Quatro minutos depois, os donos da casa fizeram o terceiro. Gabriel Sara deu belo passe para Baris Yilmaz, que dominou e bateu cruzado para vencer o goleiro Pettersson.

O Elfsborg diminuiu no início do segundo tempo após bela jogada trabalhada. Hult marcou após belo passe de Hudlund.

Aos 19, o Elfsborg fez seu segundo gol no jogo, desta vez de pênalti, após uma batida segura de Baidoo.

Aos 39, Yunus driblou toda a defesa do Elfsborg, fez bela jogada indivual e marcou o quarto gol do Galatasaray. Nos acréscimos, Larsson aproveitou rebote e fez o terceiro dos noruegueses.

Braga x Bodo/Glimt

Em outro jogo nesta quarta-feira, o Braga foi derrotado por 2 a 1 em casa pelo Bodo/Glimt, da Noruega. Niakaté fez para os portugueses, enquanto Evjen e Nielsen marcou para os noruegueses.

Com a derrota, o Braga ficou com três pontos em três jogos, já o Bodo/Glimt foi a sete pontos, com o mesmo número de partidas.

O Bodo/Glimt receberá o Qarabag no dia 7 de novembro, às 14h45, na Liga Europa. Por sua vez, o Braga visitará o Elfsborg no mesmo dia e horário.