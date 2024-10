Gabriel Milito valoriza vitória do Atlético-MG sobre o River Plate, mas alerta: "Ainda não terminou"

O Atlético-MG venceu o River Plate na Arena MRV por 3 a 0 e abriu uma grande vantagem na semifinal da Copa Libertadores. Após o jogo desta terça-feira, o treinador Gabriel Milito valorizou o triunfo, mas ressaltou que nada está resolvido.

"Pudemos abrir uma diferença, mas que não diz nada. Estamos contentes porque era necessário ganhar o primeiro jogo em casa, mas como falei antes, a definição será em Buenos Aires. Sei onde vamos, sei o que é o campo do River com sua torcida, sei da mentalidade do Gallardo, sei da qualidade dos jogadores. Somente tivemos uma boa atuação com um bom resultado, mas temos que seguir. Ainda não terminou a eliminatória", disse.

"Na volta teremos que estar com a cabeça tranquila, não podemos desfocar do nosso sonho de jogar a final, porque é o mesmo sonho do River. Nós iremos a Buenos Aires competir. Vamos jogar como se estivesse 0 a 0. Não pode ser de outra maneira, se quisermos estar na final tão sonhada temos que competir pensando não na vantagem, mas sim em competir. Competir novamente e em um estádio muito difícil", acrescentou.

O Atlético-MG teve uma de seus melhores atuações do ano e poderia ter até feito um placar mais elástico. No entanto, para Gabriel Milito, o time ainda tem muito o que evoluir.

"Acho que nós ainda temos muito o que melhorar. Entendo que depois do resultado a equipe ganha muita confiança, mas sabemos que podemos melhorar. Somos um time competitivo, mas acho que podemos ser melhores. Não posso analisar apenas o resultado, mas o desempenho da equipe", falou.

O jogo de volta, no Estádio Monumental de Núñez, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Para garantir a classificação, o Atlético-MG pode perder por até dois gols de diferença.

Antes do duelo decisivo com o River Plate, o Galo terá um compromisso no final de semana. A equipe enfrenta o Internacional na Arena MRV, no sábado, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.