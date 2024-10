Flamengo divulga conquistas do departamento jurídico para reduzir dívidas

Ao mesmo tempo em que procura manter um time competitivo, o Flamengo trabalha para resolver pendências econômicas. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro divulgou algumas conquistas de seu departamento jurídico que resultaram em uma redução do valor da dívida do clube.

"Nos últimos anos, o jurídico do Flamengo atuou fortemente na negociação e redução de muitas dívidas!", celebrou o Mengão nas redes sociais.

Esse processo começou há mais de cinco anos. Em primeiro lugar, o Flamengo trabalhou no pagamento de R$ 27,4 milhões em execuções trabalhistas e acordos judiciais.

Na questão tributária, houve o parcelamento de débitos de apartamentos que pertencem ao Flamengo na região do Morro da Viúva, no Rio de Janeiro. O IPTU desses imóveis, segundo explicação do próprio clube, já está totalmente quitado.

O Flamengo ainda procurou resolver uma pendência relacionada ao ISS, o Imposto sobre Serviços. O valor da dívida foi reduzido de R$ 126 milhões para aproximadamente R$ 8 milhões.

"É o nosso Flamengo em outro patamar também no Jurídico", concluiu o Rubro-Negro.