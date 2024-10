Final brasileira todo ano é horrível para a Libertadores, dispara RMP

A possibilidade de mais uma final brasileira na Copa Libertadores não é boa para a competição, afirmou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo desta quarta (23).

[Final brasileira todo ano] não é bom. Por isso eu apostava no River. [...] É horrível para a competição. Você começa a Libertadores tendo quase certeza que serão dois brasileiros na final. Qual é a graça?

Renato Maurício Prado

O Atlético-MG venceu o River Plate por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal da Libertadores nesta terça (22) e encaminhou sua vaga na decisão. O Botafogo recebe o Peñarol nesta quarta (23), às 21h30 (de Brasília), no primeiro jogo do outro lado da chave.

