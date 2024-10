Emprestado pelo Santos, Morelos se envolve em acidente de trânsito e é detido por embriaguez

O atacante Alfredo Morelos, emprestado pelo Santos ao Atlético Nacional, da Colômbia, se envolveu em um acidente de trânsito nesta quarta-feira. O atleta chocou seu carro com um motociclista no distrito de Antioquia e foi preso por deixá-lo gravemente ferido, além de dirigir sob o efeito de álcool.

Segundo a Secretaria de Trânsito de Antioquia, Morelos dirigia seu veículo quando invadiu a pista contrária e chocou com Sebastián Guillermo Dávila. De acordo com a imprensa colombiana, o motociclista está hospitalizado em estado grave. Ao ser detido pelo polícia local, o jogador colombiano apresentou sinais de embriaguez.

"Foi realizada a captura de Alfredo Morelos, atacante do Atlético Nacional, que viajava como motorista em um veículo e causou um acidente de trânsito enquanto dirigia embriagado (grau 2), causando lesões corporais ao senhor Sebastián Guillermo Dávila Valderrama", informaram as autoridades locais, em relatório.

Morelos causa acidente de trânsito e é preso por embriaguez na Colômbia (Foto: Reprodução/X)

Contratado pelo Santos no segundo semestre de 2023, Morelos não se firmou na equipe de Fábio Carille neste ano e, diante do pouco espaço, foi emprestado ao Atlético Nacional até dezembro de 2024, com opção de extensão. O atleta de 23 anos soma 20 partidas pelo Peixe, com quatro gols e uma assistência. Seu contrato vai até agosto de 2025.

Apesar do baixo rendimento com a camisa alvinegro, o atacante melhorou de desempenho no futebol colombiano. O jogador possui sete bolas na rede e um passe para gol em 17 jogos disputados pelo Atlético Nacional.