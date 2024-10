Diniz assume culpa por empate do Cruzeiro com o Lanús: "Estou aqui para ser cobrado"

O técnico Fernando Diniz não se isentou de culpa após o empate do Cruzeiro contra o Lanús, em 1 a 1, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira. O Cabuloso saiu na frente no Mineirão, com Kaio Jorge, mas sofreu o empate em jogada de escanteio.

"Pode colocar tudo na minha conta. Eu sou o treinador do time e nós temos que produzir e ganhar. [...] No jogo de hoje, tínhamos que tomar cuidado com duas coisas, que era bola longa e bola parada. A gente treinou exaustivamente essa bola parada aberta na marca do pênalti. Eu cheguei com um jeito diferente de olhar o futebol, mas responsabilidade eu tenho desde o meu primeiro dia. Estou aqui para ser cobrado", disse Fernando Diniz.

O técnico voltou a lamentar o gol sofrido, ponderando a preparação realizada para jogadas de escanteio.

"A gente treinou exaustivamente esse escanteio porque eles têm como costume bater aberto na marca do pênalti. Não era para ter tomado aquele gol".

O pouco perigo ofensivo também foi comentado por Diniz, que não queria que o Cruzeiro parasse de pressionar após abrir o placar. A mudança de postura da equipe mineira, no entanto, fez com que o Lanús crescesse na partida.

"Em relação à falta de inspiração no ataque, a gente teve uma troca de passes muito lenta no primeiro tempo e facilitamos a marcação do Lanús. Quando viemos para o segundo tempo, o começo foi muito bom e, não sei porque, tivemos um 'tilt'. Não fiz a mudança para fazermos 1 a 0 e recuar. Era para o time continuar em cima e marcando alto para tentarmos ampliar. Não fizemos isso, eles nos empurraram para trás e conseguiram o empate com justiça", afirmou Diniz.

"Hoje a gente ficou devendo em todos os setores. Então a gente tem que melhorar isso e eu sou o maior responsável. A gente vai trabalhar para buscar isso junto com os jogadores para voltarmos a vencer o quanto antes", finalizou o técnico.

O Cruzeiro está há seis jogos sem vencer. No sábado, o Cabuloso visita o Athletico-PR, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. A partida de volta da Copa Sul-Americana está marcada para a próxima quarta-feira, às 19h, em Buenos Aires. Uma vitória simples classifica o clube mineiro para a final da torneio sul-americano. Em caso de outro empate, a decisão vai para os pênaltis.