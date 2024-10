Deyverson exalta vitória do Atlético-MG na Arena MRV, mas pede "pés no chão" para duelo na Argentina

Na noite desta terça-feira, o Atlético-MG deu um importante passo rumo à final da Libertadores. Na Arena MRV, o Galo contou com dois gols do atacante Deyverson para vencer por 3 a 0 o River Plate, no jogo de ida da semifinal da competição internacional. Iluminado, o camisa 9 celebrou o ótimo resultado, mas pediu "pés no chão".

"Este clube tão grande como o Atlético-MG, com uma torcida tão linda. Estou muito feliz. Temos a partida agora contra o River Plate em sua casa, com sua torcida, que é linda também. Nós temos que ter humildade, manter os pés no chão, porque não há nada ganho", começou Deyverson em entrevista à Fox Sports.

Agora, o Atlético-MG leva uma confortvável vantagem para o duelo de volta, já que pode perder por dois gols de diferença e, mesmo assim, estará na grande decisão. A segunda perna acontece na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Em caso de empate no agregado, o duelo irá aos pênaltis.

Quando questionado sobre o motivo do grande resultado do Galo, Deyverson elogiou a grande intensidade da equipe durante os primeiros 90 minutos.

"Porque pressionamos a todo tempo, não deixamos eles jogarem, uma boa equipe, com muito bons jogadores. Fizemos o que o treinador nos falou: marcar forte e lutar por todas as bolas, porque os jogadores das duas equipes lutam a todo tempo", disse.

"Não, ainda tem a partida lá (na Argentina). É uma boa equipe, em seu estádio (Monumental de Núñez), vai ser uma partida difícil. Mas, estamos muito felizes pela vitória", finalizou Deyverson, que admitiu que o resultado não está garantido.

Antes do duelo da volta, o Atlético-MG volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. A equipe mineira encara o Internacional, na Arena MRV, às 19h deste sábado. Já o River Plate, na sexta-feira, visita o Defenda y Justicia, às 21h, pela 19ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino.