Destaque do Corinthians, Hugo Souza fala sobre jogo contra o Racing: "Vamos buscar nosso sonho"

O goleiro Hugo Souza, um dos destaques do Corinthians, falou sobre o jogo contra o Racing, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O arqueiro destacou a campanha do Timão e mostrou confiança na busca pela inédita conquista do torneio.

"Queremos mostrar para o nosso adversário o tanto que a gente quer e o quão qualificada nossa equipe é, e a nossa vontade de vencer. Fico feliz que a gente tenha construído essas vantagens e que conseguimos passar de fase. Que agora não seja diferente. Que a gente consiga uma boa vantagem dentro de casa e, na semana que vem, conseguir a classificação para a final. Vamos buscar nosso sonho", disse Hugo Souza à Corinthians TV.

O Timão busca se recuperar após a eliminação para o Flamengo, no último domingo. O título da Sul-Americana seria praticamente a única forma da equipe garantir vaga na Copa do Brasil e na Copa Libertadores de 2025.

Nesta quarta, a atividade do Corinthians foi marcada por uma conversa com membros de organizadas. Os torcedores passaram confiança e apoio ao elenco nesta reta final de temporada, que também conta com a luta contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O jogo entre Corinthians e Racing será nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A volta da semi está marcada para o dia 31 (quinta-feira), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda.

Quem passar de Corinthians e Racing, encara na grande decisão da Sul-Americana o vencedor de Cruzeiro e Lanús, que se enfrentam na outra semifinal.