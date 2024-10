De virada, Coritiba é superado pelo Paysandu e perde chance de se aproximar do G4 da Série B

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 33ª rodada da Série B, o Coritiba visitou o Paysandu no Curuzu, perdeu por 2 a 1, de virada, e desperdiçou chance de se aproximar do G4 da competição. Júnior Brumado foi quem balançou as redes para a equipe visitante, enquanto João Vieira e Jean Dias marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Coritiba permaneceu com 47 pontos, na nona colocação, e não aproveitou a oportunidade de chegar perto da zona de classificação à Serie A. Caso vencesse, diminuiria para seis sua diferença de somados em relação ao Mirassol, última equipe do G4, com 56. Já o Paysandu alcançou os 40 somados, na 13ª posição.

O Coritiba volta aos gramados na próxima segunda-feira, às 18h (de Brasília), quando recebe o CRB, no Couto Pereira. No sábado, às 17h, o Paysandu visita o Ceará, no Castelão. Ambos os duelos serã válidos pela 34ª rodada do campeonato.

?? 45 min/2T: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ÉÉÉÉÉÉ DOOOOOOOOOOOO PAAAAAAAAAPÃÃÃOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! JEAAAAN DIAAAAS VIRA O PLACAR!!!!!

?... ? Paysandu Sport Club (@Paysandu) October 24, 2024

O placar foi inaugurado pelo Coritiba aos 24 minutos do primeiro tempo. Após driblar dois marcadores na intermediária, Ronier encontrou Júnior Brumado, que finalizou forte, no ângulo esquerdo de Matheus Nogueira, que nada pôde fazer.

Matheus Trindade, do Paysandu, foi expulso direto aos nove minutos do segundo tempo após acertar a nuca de Matheus Frizzo com o pé.

Aos 30 minutos da etapa complementar, o Paysandu chegou ao empate. Figueiredo impediu a passagem da bola na grande área e o árbitro assinalou a penalidade. João Vieira chamou a responsabilidade, cobrou e converteu para deixar tudo igual.

Em contra-ataque pelo lado esquerdo, Ruan Ribeiro recebeu e cruzou para Jean Dias, que chutou firme e virou o resultado para o Paysandu aos 44 minutos da segunda etapa.