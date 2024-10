Corinthians x Racing: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa Sul-Americana

O Corinthians recebe o Racing-ARG na Neo Química Arena nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

O Timão chega para o duelo depois de eliminar o Fortaleza nas quartas de final. A equipe de Ramón Díaz fez 5 a 0 no agregado contra o Leão do Pici, com 2 a 0 na ida, na Arena Castelão, e 3 a 0 na volta, em Itaquera.

O Corinthians vem de uma eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo e busca se recuperar no único mata-mata restante da temporada. O título da Sul-Americana é praticamente o único caminho para a equipe disputar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores em 2025.

Para a partida contra os argentinos, o Corinthians terá o retorno do atacante Memphis Depay, que não atuou contra o Flamengo pois não estava inscrito na copa nacional. Por outro lado, o atacante Héctor Hernández lesionou o joelho na preparação para o duelo e não vai mais atuar em 2024.

O Timão tem o volante Alex Santana como novidade na lista de inscritos para a Sul-Americana. O camisa 80 pode voltar a entrar em campo depois de quase três meses em recuperação de lesão na coxa.

O Racing, por sua vez, passou pelo Athletico-PR nas quartas de final. Os argentinos perderam a ida em Curitiba por 1 a 0, mas golearam o Furacão em Avellaneda por 4 a 1. Na fase de grupos, o time comandado por Gustavo Costas teve a melhor campanha da competição, com 15 pontos conquistados.

Para enfrentar o Timão, o Racing tem os zagueiros Santiago Quirós e Marco Di Cesare como dúvidas, já que ambos se lesionaram recentemente. A baixa certa é o atacante colombiano Roger Martinez, que se machucou na última data Fifa.

Corinthians e Racing buscam o título inédito de Sul-Americana. Quem passar da eliminatória, encara na grande decisão o vencedor de Cruzeiro e Lanús, que se enfrentam na outra semifinal.

A volta do confronto entre Corinthians e Racing está marcada para o dia 31 (quinta-feira), no Estádio Presidente Perón, também às 21h30 (de Brasília).

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X RACING

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 24 de outubro de 2024, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Tejera (URU)



Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Andres Nievas (URU)



VAR: Andres Cunha (URU)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz

RACING: Arias; Di Cesare (Colombo), Sosa e Quirós (Basso); Martirena, Nardoni, Almendra e Mura (Rojas); Quintero, Salas (Vietto) e Adrián Martínez



Técnico: Gustavo Costas