Corinthians passa instruções para a compra de ingressos pelo Fiel Torcedor; confira

O Corinthians emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira, passando instruções para a compra de ingressos pelo Fiel Torcedor. Muitos torcedores têm questionado o serviço da plataforma e, segundo o clube, alguns corintianos estão sendo vítimas de hackers, que conseguem dados pessoais e duplicam entradas por meios ilegais.

O Timão reforçou o endereço correto do site do Fiel Torcedor, pediu aos torcedores para reforçarem a segurança com seu cadastro, para que login e senha não caiam na mão de terceiros.

O clube também pediu atenção com links ilegais, muitas vezes enviados via Whatsapp e e-mail e, por fim, alertou quanto à compra de ingressos falsos, se posicionando contra o cambismo.

Mesmo com os problemas enfrentados pelos torcedores, o Corinthians tem a segunda maior média de público pagante do Campeonato Brasileiro, com 42.998 pessoas, ficando atrás apenas do Flamengo (49.228).

A última partida do Corinthians como mandante com menos de 40 mil pessoas foi no dia 4 de julho, no triunfo por 3 a 2 contra o Vitória. Na ocasião, 37.956 torcedores compareceram à Arena.

Para o jogo contra o Racing, nesta quinta-feira, todos os ingressos foram reservados antecipadamente, como vem sendo costume. A expectativa é de casa cheia em Itaquera para o duelo válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Veja nota oficial do Corinthians:

Comunicado - Cuidados e precauções com ingressos para os jogos do Corinthians O Sport Club Corinthians Paulista, afim de garantir a segurança e a melhor experiência ao seu torcedor na aquisição de ingressos válidos para os jogos do Timão, ressalta alguns cuidados e precauções que devem ser tomados.

Só há um único e exclusivo site oficial para a compra de ingressos, o http://fieltorcedor.com.br, é importante sempre manter a atenção ao endereço correto. Existem falsos websites se passando pelo verdadeiro Fiel Torcedor. Antes de digitar seu usuário e senha, certifique-se que o endereço que você está acessando é o correto.

Importante também aumentar a segurança de seu cadastro. Troque sua senha constantemente ou caso haja desconfiança sobre uma possível descoberta. Também não forneça sua senha à terceiros. Caso receba uma ligação telefônica da equipe do Fiel Torcedor, nossos atendentes NUNCA solicitarão sua senha.

Fique sempre atento(a) com links maliciosos. Nunca clique em links de propaganda recebidos via WhatsApp, e-mail, redes sociais, etc. Já com ingressos em mãos, também são de extrema importância alguns cuidados. Não forneça seu ingresso à terceiros. As catracas da Neo Química Arena permitem passagem ÚNICA por ingresso. Em pagamentos via PIX, confirme sempre na operação de pagamento no banco, que o destinatário é o Sport Club Corinthians Paulista. Por fim, tenha cuidado com os ingressos falsos. Não compre fora do canal oficial. Lembre-se: cambismo é crime!