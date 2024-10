Corinthians encerra preparação para enfrentar o Racing pela Sul-Americana; veja provável escalação

O Corinthians encerrou na tarde desta quarta-feira a preparação para enfrentar o Racing, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Os atletas, sob o comando do técnico Ramón Díaz, realizaram o último ensaio antes do duelo que será disputado na Neo Química Arena.

Para a partida, o Corinthians não contará com o atacante Héctor Hernández, que machucou o joelho e vai perder o restante da temporada. Por outro lado, a equipe terá o retorno de Memphis Depay, que não atuou contra o Flamengo, no último domingo, pois não estava inscrito na Copa do Brasil.

Assim, o provável Corinthians que encara o Racing tem: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Nesta quarta, após ativação na academia e vídeo com instruções táticas, o elenco corintiano realizou um exercício tático de enfrentamento no gramado do CT Joaquim Grava.

O dia do Timão também foi marcado por uma conversa entre jogadores e torcedores organizados, que passaram apoio ao elenco nesta reta final de temporada.

A bola rola para Corinthians e Racing nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Itaquera. a Volta da eliminatória está marcada para o dia 31 (quinta-feira), no Estádio Presidente Perón.