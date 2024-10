Como ficam os planos da Conmebol com River em apuros na Libertadores

DO UOL, no Rio de Janeiro

A derrota do River Plate por 3 a 0 no jogo de ida contra o Atlético-MG, pela semifinal da Libertadores, deixou os donos do estádio da final em apuros.

A Conmebol está perto de não ter uma das combinações que pensou para a decisão no Monumental de Núñez, justamente a que tinha um time argentino envolvido.

Mas a entidade não planeja alterar o estádio da final por causa da provável eliminação do River.

A Conmebol, inclusive, adiou o máximo que pôde a divulgação do palco da final, deixando aberta a possibilidade de escolher um estádio menor.

Agora que bateu o martelo, não pretende retroceder -- mesmo se o anfitrião ficar pelo caminho, segundo relataram ao UOL figuras do alto escalão da entidade.

Tampouco discute no momento se vai fechar parte ou algum setor da arquibancada do Monumental, que passou a ter capacidade para 86 mil pessoas após reforma recente.

A Conmebol entende que qualquer variação de final envolverá times grandes. Se River e Atlético-MG estão numa ponta, a outra tem Peñarol e Botafogo.

O alto escalão da entidade sul-americana rejeita a tese de que prefere o River na final e alega que se preparou para qualquer cenário, a partir das semifinais.

Mas não dá para negar que é mais fácil encher o estádio e engajar Buenos Aires se o time da casa estiver envolvido.

A vez da Argentina

Será a primeira final única em solo argentino. E desde 2019, os campeões da Libertadores são todos brasileiros.

A presença do River na final pode repetir o que aconteceu com o Fluminense em 2023, que jogou em casa contra o Boca. O tricolor foi campeão no Maracanã.

Mas a equipe de Gallardo precisará, no mínimo, devolver a derrota por três gols de diferença para levar o confronto com o Atlético-MG para os pênaltis.