Com trabalho técnico-tático, Palmeiras segue preparação para duelo contra o Fortaleza

O Palmeiras deu continuidade à preparação para o duelo contra o Fortaleza nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo. O confronto, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para ocorrer neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O técnico Abel Ferreira, juntamente de sua comissão, comandou um trabalho técnico-tático com foco em situações reais de jogo. O treino foi o segundo do elenco alviverde de olho no Fortaleza.

O lateral esquerdo Piquerez e o meia Mauricio realizaram um treino separado do restante do elenco coordenado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube. Ambos os atletas seguem no processo de transição física e devem retornar aos gramados em breve.

Para o confronto deste sábado, Abel não pode contar com o lateral direito Marcos Rocha e o volante Aníbal Moreno, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, no último domingo. Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Murilo (lesão na coxa direita) seguem como desfalques.

O Palmeiras busca nesta rodada assumir de vez a liderança do Brasileirão. Para isso, o Verdão precisa vencer o Fortaleza e torcer para um tropeço do líder Botafogo, que encara o RB Bragantino também neste sábado.

Os comandados de Abel Ferreira ocupam a segunda colocação, com 60 pontos conquistados, um a menos que o Botafogo. O Fortaleza aparece logo atrás, na terceira posição, com 56 unidades somadas.